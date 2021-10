Al via Borsa della Ricerca 2021, imprese e startup si incontrano per fare innovazione

15 ottobre 2021 a

a

a

Salerno, 15 ott. (Labitalia) - Martedì 19 ottobre dalle ore 15 torna in scena la Borsa della ricerca, l'evento organizzato da Fondazione Emblema in collaborazione con l'Università di Salerno e con il supporto della Regione Campania. La Borsa della ricerca, giunta alla sua XII edizione, è l'iniziativa che favorisce il contatto tra il mondo della ricerca universitaria (gruppi, dipartimenti, spin off), startup, aziende, incubatori ed investitori (pubblici e privati) attraverso un format di interazione originale in grado di facilitare concretamente il trasferimento tecnologico ed il sostegno economico alla ricerca. Obiettivo principale è realizzare un vero e proprio hub di sistema, a sostegno dell'innovazione e della crescita del sistema Paese, in grado di coinvolgere il maggior numero possibile di realtà in una logica di open innovation.

Alla sessione plenaria sul tema 'Ri-valorizzare la ricerca' parteciperanno Vincenzo Loia, rettore dell'Università degli studi di Salerno, Valeria Fascione, assessore alla Ricerca, Innovazione e Startup Regione Campania, Tommaso Aiello, presidente Fondazione Emblema e Coordinatore Borsa della Ricerca, Stefano Mazzetti, manager di Ricerca e Sviluppo di Automobili Lamborghini, Cesare Pianese, delegato alla Terza Missione dell'Università di Salerno, Guido Bertolini, capo laboratorio dipartimento ricerca salute pubblica dell'Istituto Mario Negri, Carmelo Frittitta, direttore generale dipartimento attività produttive Regione Siciliana, Aurelio Latella, socio fondatore di Ettore Fieramosca, Johanna Monti, delegata alla terza missione dell'Università L'Orientale, Pasquale Penta, owner and general manager HT Powertrain.

Al Forum parteciperanno 60 aziende, delegazioni di 30 Università da 14 Regioni, 200 delegati, di cui l'80% in presenza, 120 spin off e startup, per un totale di 800 appuntamenti one to one. Tra gli atenei presenti la Scuola Superiore S. Anna, il Politecnico di Milano, l'Università di Bologna e l'Università di Catania. Tra le aziende partecipanti invece 3M, Atos, Automobili Lamborghini, Huawei, Leonardo, Bracco, Dompè, Pfizer, Mutti. CNR, Invitalia, Regione Siciliana con una delegazione di 10 startup, invece, saranno tra le istituzioni partecipanti. Il Forum 2021 si terrà eccezionalmente al Grand Hotel di Salerno e non, come di consueto, al Campus di Fisciano. Fondazione Emblema e Università di Salerno hanno deciso, infatti, di organizzare l'evento fuori dal Campus nella convinzione che sia giusto dare la priorità alla piena ripresa delle attività accademiche.