Green pass: Draghi vince sfida, 'd-day' fila liscio ma scoppia grana Reddito cittadinanza** (4)

15 ottobre 2021 a

a

a

(Adnkronos) - In Consiglio dei ministri, dove si è alzata la tensione tra M5S e Lega, si sarebbe detto d'accordo sulla necessità di procedere col rifinanziamento nel dl fisco, raccontano, anche il ministro dell'Economia Daniele Franco, che non avrebbe tuttavia espresso alcun parere politico, limitandosi a sottolineare come fosse il decreto contenente norme fiscali la sede tecnicamente corretta per rifinanziare la misura.

Sostanzialmente in linea con Patuanelli e Orlando, riportano le stesse fonti, il premier Mario Draghi, che avrebbe chiuso la discussione spiegando che delle politiche attive si discuterà solo poi, nel confronto sulla legge di bilancio. Mettendo così fine a un Cdm di fuoco, 'antipasto' di un nuovo match che è solo rinviato: si giocherà settimana prossima. Perché ogni giorno, a Palazzo Chigi, porta la sua pena. E al netto delle vittorie, anche il governo Draghi non è immune. (di Ileana Sciarra)