Green pass: Draghi vince sfida, 'd-day' fila liscio ma scoppia grana Reddito cittadinanza** (3)

15 ottobre 2021 a

a

a

(Adnkronos) - E anche il segretario del Pd, Enrico Letta, pur riconoscendo la necessità di modificarne l'impianto originario, rimarca l'importanza di preservare il rdc. "Sono d'accordo col presidente del Consiglio Draghi che il reddito di cittadinanza va modificato non cancellato, cioè va reso più funzionante per quanto riguarda la fondamentale missione che è quella di aggredire le sacche di povertà che esistono nel nostro Paese, ma va completamente modificato e trasformato per l'altra missione che aveva che era quella sul tema del lavoro perché su quello non ha funzionato".

Del resto Salvini è lungi dall'arretrare, anche oggi torna all'attacco e affonda. "Una cosa su cui dovremmo intervenire l'anno prossimo - dice - è il tema reddito di cittadinanza perché garantirlo a chi non può lavorare è sacrosanto, disabili, invalidi, persone in difficoltà, il problema è che gli abusi e i furti ormai sono quotidiani per cui regalare miliardi di euro a chi magari arriva dall'estero, fa un salto in Italia e torna a casa mantenuto a spese degli italiani non è possibile".

Dunque il rdc "è tutto da rivedere - mette in chiaro il leader della Lega - anche perché sono 8 mld di spesa e con otto miliardi alle imprese immaginate quante assunzioni verrebbero permesse". Intanto il primo assalto tentato oggi dalla Lega in Cdm non ha centrato l'obiettivo. Ma c'è chi è pronto a scommettere che la battaglia sarà lunga e senza esclusione di colpi.