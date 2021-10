14 ottobre 2021 a

Milano, 14 ott. (Adnkronos) - Tre uomini sono stati denunciati dai carabinieri per aver percepito indebitamente il reddito di cittadinanza a Pieve Porto Morone, in provincia di Pavia. I tre, di 25, 39 e 47 anni, cittadini italiani residenti nel Milanese e pregiudicati, avevano richiesto e ottenuto, senza averne il diritto, il reddito di cittadinanza fra gennaio e agosto scorsi per un importo complessivo di circa 4.900 euro.