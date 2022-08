Lombardia: martedì in Consiglio Regione accordo con Canton Ticino e programma ricerca

14 ottobre 2021 a

Milano, 14 ott. (Adnkronos) - La ratifica dell'intesa con il Canton Ticino, le zone logistiche semplificate e il programma strategico triennale per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico. Sono alcuni dei temi che saranno affrontati dal Consiglio regionale della Lombardia, che si riunirà martedì prossimo, 19 ottobre. I lavori della seduta si apriranno con l'esame del progetto di legge di ratifica dell'intesa tra la Repubblica e il Cantone Ticino e la Regione Lombardia concernente lo sviluppo della mobilità transfrontaliera tra il territorio ticinese e quello lombardo.

Seguirà la discussione sulla proposta di legge al Parlamento che, modificando la legge 205 del 2017, introduce disposizioni per l'istituzione di nuove Zone logistiche semplificate. Previsto quindi il voto sul programma strategico triennale per le ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico. All'ordine del giorno infine anche la mozione sul progetto di depurazione della sponda bresciana del Lago di Garda.

All'apertura dei lavori d'Aula alle ore 10 ci sarà un'iniziativa dedicata a 'Ottobre Rosa - mese della sensibilizzazione per la prevenzione del tumore al seno', proposta dal Presidente della Commissione Sanità. In questa occasione Lilt, Europa Donna e Salute Donna, presenteranno la loro realtà e l'impegno delle associazioni presenti sul territorio nella lotta contro questa patologia che colpisce 1 donna su 9 in Italia. In apertura della seduta pomeridiana si terrà invece la commemorazione dell'ex Consigliere regionale Rodolfo Bollini, originario di Legnano e scomparso lo scorso 25 settembre.