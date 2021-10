La sanificazione permanente con Airsteril e l'impatto sui processi produttivi

14 ottobre 2021 a

(Biella, 14/10/2021) - Biella, 14/10/2021 - Con l'arrivo del Corona Virus si sono presentate delle esigenze alle quali prima d'ora non si pensava ma che in realtà potrebbero cambiare notevolmente la vita sociale e la vita produttiva. Un

Risparmiare con la sanificazione permanente ecosostenibile

Ormai è all'ordine del giorno, e lo sarà per i tempi futuri, porre attenzione alla sanificazione di tutti gli ambienti in cui viviamo, lavorativi e non. Il team di AIRsteril questo lo sa bene e ha trovato un'alternativa perenne di sanificazione. Come propongono le norme la sanificazione va effettuata ponendo attenzione alle superfici di contatto comune, con prodotti a base d'alcol o cloro e a volte anche nocivi per l'ambiente e per le persone. In più una sanificazione aggressiva che punta alle superfici e non pensa all'aria, che come è ben chiaro a tutti è forse il veicolo di contagio maggiore, sicuramente ci fa muovere per cercare e trovare una soluzione alternativa e più efficace. AIRsteril è infatti una soluzione naturale che utilizza una tecnologia ecologica per sanificare gli ambienti in modo da renderli vivibili al massimo riducendo e eliminando la possibilità di contagio da parte di virus o batteri, compresi i Coronavirus. Una soluzione ecosostenibile che elimina sostanze chimiche e che si può utilizzare costantemente anche in presenza di persone, anzi, soprattutto in presenza di persone in modo da assicurare loro un ambiente pulito e sano. Da sottolineare è la convenienza che si ha anche in termini economici. Acquistare prodotti su prodotti, avere personale addetto alla sanificazione o addirittura chiamare aziende esterne che sanificano gli ambienti una volta ogni tanto, non è neanche paragonabile all'acquisto di un purificatore d'aria permanente.

Purificatori certificati SGS

Purificare l'aria equivale ad avere una vita sana e degli ambienti sicuri. Airsteril questo lo sa bene dato che mantiene a pieno i parametri di sanificazione ed è certificata dalla SGS, un ente che esamina e certifica prodotti su scala internazionale. SGS è un'azienda leader nel settore di ispezioni, verifica e certificazione. Un'azienda attenta in vari ambiti tra cui appunto quello legato all'ambiente, alla salute, alla sostenibilità e al benessere. Ottenere una certificazione SGS da parte di Airsteril è un elemento di onore data l'importanza e il riconoscimento mondiale che essa possiede. Attraverso dei test accurati e esaminati in laboratorio con tecniche ti altissimo livello, SGS conferma che Airsteril riesce a eliminare sostanze inquinanti, batteri e virus, eliminare cattivi odori, abbassare le polveri e quindi combattere anche asma e allergie riuscendo a contrastare anche la comparsa di funghi e muffe.

Efficienza da grandi risultati contro molte malattie

Microbiologi e laboratori hanno esaminato i risultati che si ottengono con AIRsteril e confermano la sua efficienza. Tramite dei test è possibile ufficialmente affermare che la riduzione dei batteri e virus nell'aria è di circa il 99% in solo 5 minuti ed è pari al 60% sulle superfici. Guardando un altro aspetto molto importante possiamo affermare che il Coronavirus è solo uno dei tanti virus da eliminare. Ne esistono molti altri, compresi i classici influenzali, o altri batteri o sostanze nocive che possiamo ridurre drasticamente utilizzando un metodo di purificazione d'aria costante, in modo che molti altri tipi di malattie possano essere evitate e si possa notevolmente ridurre l'assenza di personale all'interno della propria impresa per causa malattia. Solo dopo pochissimo dal suo utilizzo vi renderete conto che anche raffreddori, mal di gola, influenza, tosse, altre malattie delle vie respiratorie andranno scomparendo creando un ambiente pulito ma soprattutto sano.

Come funziona AIRsteril

AIRsteril sfrutta la fotocatalisi, già esistente e utilizzata negli spazi chiusi per evitare la diffusione e il prolifero di batteri e virus, in modo da contrastare al massimo le malattie e il contagio in genere, come abbiamo già detto non solo del Coronavirus ma anche di altre malattie facilmente trasmissibili in presenza di aria poco sanificata e quindi di ambienti poco areati. Parliamo di malattie come la legionella, la SarS, la Aviaria, l'enterococco e molte altre. La fotocatalisi non è una novità ma fu scoperta in Giappone già a partire dagli anni 70 e perfezionata alla NASA proprio perché all'interno di quegli ambienti era necessario mantenere un equilibrio nell'aria per poter contenere il più possibile il rischio di infezioni. Il suo punto di forza è la costanza e la possibilità di poterla utilizzare senza sosta in maniera continuativa per garantire una sanificazione permanente. Altro elemento di forza è l'assenza di effetti collaterali che permette di sfruttare una soluzione praticamente definitiva. Tutto questo ora è possibile grazie a AIRsteril.

AIRsteril® progetta e produce sistemi per la purificazione dell'aria e la sanificazione permanente de-gli ambienti. AIRsteril® é un marchio di Airscience Technology International Limited, una società del Regno Unito specializzata in prodotti di purificazione dell'aria per il controllo degli odori e delle infezioni in spazi chiusi, rappresentata in Italia da LL. Little and Large Solutions. I sistemi AIRste-ril® rendono inerti in modo permanente virus, batteri e decine di altri patogeni (VOC, formaldeide, benzene, allergeni), con applicazioni efficaci in strutture sanitarie, industriali, in ambienti destinati alla collettività, allo sport o al tempo libero, per l'eliminazione di odori e con molteplici altre applica-zioni, in moltissimi settori civili e industriali.

