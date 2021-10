Green pass: Letta, ‘vaccino è via maestra, chi segue regole va premiato'

14 ottobre 2021 a

Roma, 14 ott (Adnkronos) - "Preoccupazione" per le vicende legate al green pass alla vigilia dell'entrata in vigore dell'obbligo è stata espressa Enrico Letta, al Nazareno, dopo l'incontro con Confindustria. "Serve una soluzione di buon senso", ha sollecitato il segretario del Pd.

"Le regole vanno rispettate e bisogna rispettare la maggioranza degli italiani che sono vaccinati seguendo le regole -ha detto ancora Letta-. Quella del vaccino è la via maestra. Per questo invitiamo il governo a trovare una soluzione di buon senso. Bisogna impedire che piccole minoranze blocchino il Paese, sarebbe un segnale pessimo. Chi segue le regole non è stupido, deve essere premiato. E' buon senso".