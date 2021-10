14 ottobre 2021 a

Roma, 14 ott (Adnkronos) - "Il governo sta in piedi grazie alla nostra forza e il nostro senso di responsabilità verso il Paese, una forza che ha in testa una sola cosa, l'interesse del Paese. Nonostante qualcuno cerchi, in ogni momento, di terremotare, mettere in difficoltà, chiedere appuntamenti, inventarsi qualcosa di nuovo". Lo ha detto Enrico Letta ad una manifestazione elettorale a Benevento.