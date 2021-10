Comunali: a Minturno Giunta 'rosa' e giovane

14 ottobre 2021 a

Roma, 14 ott. (Adnkronos) - “Siamo orgogliosi di presentare una Giunta quasi interamente rosa, composta da 4 assessori donna ed un solo uomo. Una scelta che riteniamo vincente sia per la competenza delle quattro professioniste che andranno a ricoprire incarichi di responsabilità, sia perché ci piace indicare alla nostra comunità e alla politica, cittadina e oltre, dei nuovi orizzonti che siano stimolo per un cammino di progresso verso una società sempre più aperta e plurale”. Così il sindaco del comune di Minturno, circa 20.000 abitanti in provincia di Latina, Gerardo Stefanelli ha presentato la Giunta composta da 4 donne: Elisa Venturo, vicesindaco e deleghe all'Ambiente, Attuazione del programma e Programmazione regionale; Rita Alicandro, con delega alla Cultura, Pubblica istruzione, Formazione, Biblioteca e Pari opportunità; Ilaria Pelle, responsabile in materia di Welfare, alle Politiche sociali e Integrazione sociale; Fabiola Praiola, con delega alle Attività produttive. Unico uomo Gennaro Orlandi assessore al Bilancio, al Personale e al Patrimonio. Una giunta rosa e giovane, con un'età media di circa 37 anni.