Calcio: Lega francese contro Mondiale ogni due anni, 'proposta irrimediabilmente negativa'

14 ottobre 2021 a

a

a

Parigi, 14 ott. (Adnkronos) - La lega francese ha votato contro i piani della Fifa di organizzare la Coppa del Mondo ogni due anni, definendo la proposta come "irrimediabilmente negativa per i campionati nazionali". Una dichiarazione della Professional Football League (Lfp) in risposta alla rivoluzione biennale che Zurigo ha promosso pesantemente negli ultimi mesi, dice: "Senza previa consultazione, la Fifa vuole prendere una decisione che è nel suo esclusivo interesse e l'impatto sarebbe irrimediabilmente negativo per i campionati nazionali e i club come datori di lavoro dei giocatori".

Con le sue preoccupazioni, la Lfp fa eco alle argomentazioni di alcuni degli altri oppositori di Zurigo. La Uefa ha ripetutamente affermato che la federazione mondiale non ha condotto un'adeguata consultazione con le parti interessate nella definizione di piani che rimodelleranno profondamente il gioco globale. Anche altre Leghe europee hanno puntato il dito su un impatto negativo. "Questo progetto prevederebbe anche l'allungamento dei periodi internazionali, che interromperebbero notevolmente la serie del campionato nazionale e provocherebbero disinteresse tra i tifosi", ha affermato la Lfp. "Lo sviluppo del calcio non avviene solo attraverso i Mondiali, si basa soprattutto sui campionati nazionali".

L'opposizione della Lfp è una rottura con il punto di vista della Federcalcio francese (Fff), il cui controverso presidente Noel Le Graet ha sostenuto i piani della Fifa. Finora nessun altro membro Uefa ha dichiarato pubblicamente di sostenere la rivoluzione biennale della federazione mondiale. Il presidente Uefa Aleksander Ceferin ha dichiarato che la sua confederazione è pronta a boicottare un Mondiale biennale. La LFP ha infine aggiunto: "La Coppa del Mondo è un patrimonio mondiale che deve essere preservato e non banalizzato".