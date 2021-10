Agricoltura: Consiglio Regione Lombardia approva legge per sviluppo green ambiti urbani

14 ottobre 2021 a

Milano, 14 ott. (Adnkronos) - Via libera a maggioranza dalla commissione consiliare Agricoltura della Regione Lombardia al progetto di legge che norma l'introduzione delle nuove tecnologie di coltivazione in ambito urbano. Serre verticali per la produzione di verdure in aeroponia, tetti verdi vegetali per l'isolamento termico, orti urbani per la produzione di alimenti a 'chilometro zero', distretti del cibo e più mercati contadini e nuove forestazioni per città sempre più sostenibili. Sono alcuni degli interventi che modificheranno le abitudini alimentari e di approvvigionamento, grazie alle nuove norme in materia di agricoltura urbana, periurbana e metropolitana, contenute nel progetto di legge.

Il provvedimento, che si ispira agli obiettivi per la lotta al cambiamento climatico e alle misure per la ripresa post Covid, affronta i temi della sostenibilità ambientale, della rigenerazione urbana, del risparmio energetico, riconoscendo il ruolo economico, sociale, ambientale e culturale delle aree agricole periurbane e dell'agricoltura che vi si esercita.

In tale senso il progetto di legge vuole rappresentare il contributo di Regione Lombardia al raggiungimento di questi obiettivi globali, promuovendo, accanto a forme convenzionali e tradizionali di agricoltura, anche coltivazioni innovative (acquaponica, idroponica e aeroponica). Il provvedimento sarà discusso dall'assemblea lombarda nella seduta di martedì 26 ottobre.