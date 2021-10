Roma: Gualtieri, 'scelta è su futuro città, serve sindaco capace'**

14 ottobre 2021 a

a

a

Roma, 14 ott. (Adnkronos) - "Domenica e lunedì c'è da fare una scelta non soltanto sul presente ma sul futuro di Roma, che nei prossimi anni avrà una opportunità unica di crescere e cambiare. Da ministro ho contribuito a portare in Italia più di 200 miliardi di risorse europee, da sindaco lavorerò per utilizzarle al meglio per avere una Roma più verde, più efficiente e pulita". Così Roberto Gualtieri nell'appello al voto finale nel confronto Sky Tg24 con Enrico Michetti.

"Bisogna scegliere un sindaco capace, efficiente ma anche vicino ai più fragili, ai giovani, alle donne, ai lavoratori e alle imprese. Mi farò carico delle istanze di chi ha votato un altro candidato al primo turno, sarò il sindaco di tutti".