14 ottobre 2021 a

a

a

Roma, 14 ott (Adnkronos) - "Il tampone gratuito è come il condono per chi non paga le tasse. Noi siamo contro questa logica. Deve essere premiato chi è fedele, chi paga le tasse e chi si è vaccinato". Lo ha detto Enrico Letta a radio Immagina.