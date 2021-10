Scuola: 'eliminato doppio turno a Bari, vincono gli studenti!', l'annuncio di Uds sui social'

13 ottobre 2021 a

Roma, 13 ott. (Adnkronos) - Dal 3 novembre sarà eliminato il doppio turno nelle scuole. E' quanto si legge in un annuncio su Instagram dell'Unione degli studenti (Uds). "Dopo le mobilitazioni di queste settimane sulla situazione disastrosa del trasporto pubblico locale nei territori della provincia barese e dopo i tavoli di confronto tenuti con la Prefettura siamo riusciti ad ottenere l'eliminazione dei doppi turni dal 3 Novembre!", si legge nel post.

"Nonostante ciò questo non ci basta: la situazione pandemica vissuta in questi due anni ci ha riconsegnato la necessità di riprogrammare completamente il servizio di trasporto pubblico sia attraverso l'aumento della frequenza delle corse e il rinnovamento complessivo del parco mezzi su ruota e su gomma, sia rendendolo realmente gratuito e accessibile. Oltre a ciò - prosegue - dopo due anni di Dad e scuole chiuse la situazione non è per nulla cambiata: bisogna costruire la scuola del futuro che a partire dalle nostre necessità riesca a fare le risposte ai problemi strutturali che viviamo ogni giorno, a partire da una didattica di qualità, dalla garanzia di spazi sicuri in cui studiare e da trasporti gratuiti per tutti e tutte".

"Continueremo a chiedere con forza all'Assessorato regionale ai trasporti e all'amministrazione cittadina e metropolitana reali garanzie per costruire una nuova idea di mobilità pubblica, ecosostenibile e gratuita!"