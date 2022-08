Scuola: Crimì (Forum Famiglie), 'caos orari, forte malcontento famiglie e ragazzi ormai al limite'

13 ottobre 2021 a

Roma, 13 ott. (Adnkronos) - Caos orari: per la doppia fascia in tutte le scuole, per la doppia fascia in modalità alternata in altre, per gli orari ancora provvisori: "Una confusione che grava enormemente sulle famiglie e sui ragazzi ormai arrivati al limite e si mobilitano nelle scuole". Ne parla con l'Adnkronos Pinella Crimì responsabile scuola per il Forum famiglie che aggiunge: "avere un figlio che entra alle 8, un altro alle 10 con l'aggiunta di uscite differenziate, talvolta aggravate dal metodo dell'alternanza ed ancora spesso senza certezze a causa degli orari provvisori è davvero estenuante per madri e padri ed anche per l'organizzazione familiare".

"Noi del Forum famiglie riscontriamo un forte malcontento da parte dei genitori e forte pressione sui ragazzi. Certo i dirigenti scolastici hanno le mani legate, non possono fare altrimenti. Ma va riorganizzata la normativa scolastica. Il rientro a casa alle 16, incide sullo studio. E la settimana alternata è assolutamente deleteria, oltre che controproducente per il rendimento e l'organizzazione familiare", conclude.

(di Roberta Lanzara)