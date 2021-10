Roma: Ricci (Pd), 'Meloni pensi a suoi amici di FN e al suo Michetti filo-Wehrmacht'

13 ottobre 2021 a

Roma, 13 ott. (Adnkronos) - “La faccia tosta di Giorgia Meloni non ha mai fine. Mentre oggi leggiamo le oscene lezioni hitleriane e i riferimenti alla Wehrmacht del suo candidato a Roma Enrico Michetti, e dopo gli arresti di neofascisti, ex terroristi, e squadristi di Forza Nuova come i leader Castellino e Fiore, con il quale la leader di FdI e Salvini ricordiamo condividevano la piazza di Montecitorio (settembre 2019), Meloni attacca la sinistra farneticando di Lula e centri sociali, in evidente confusione e grande difficoltà". Così Matteo Ricci, sindaco Pd di Pesaro e Coordinatore dei Sindaci Pd.

"Giorgia Meloni farebbe bene a concentrarsi sulle sue amicizie, sul suo partito, e sul suo candidato Michetti piuttosto, che ha personalmente scelto per Roma, e che finora si è distinto solo per aver parlato di saluti romani ‘igienici', complotti, offese alla comunità ebraica e continui riferimenti a un passato buio e violento”.