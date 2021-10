Olimpiadi: Fil non chiede al Cio di inserire slittino naturale, Roda 'accordi non rispettati'

13 ottobre 2021 a

Roma, 13 ott. (Adnkronos) - “La delusione oggi è tanta, perché abbiamo appreso, seppur in modo informale, che la Federazione Internazionale di slittino (Fil) non ha neppure avanzato al Cio la richiesta per far entrare lo slittino su pista naturale a far parte del programma olimpico di Milano-Cortina 2026”. Questa è la dichiarazione del Presidente della Fisi, Flavio Roda, alla luce delle novità emerse durante la mattinata odierna.

“Esiste una corrispondenza fra Fisi e Fil, nella quale si esplicita la comune volontà delle due Federazioni nel portare avanti il progetto condiviso, ma evidentemente per la FIL non è più così -ha proseguito Roda-. La Fisi aveva sensibilizzato anche il Coni a sostegno dell'ingresso dello slittino su pista naturale fra le discipline olimpiche”.

La Nazionale maggiore di slittino naturale italiana ha conquistato, durante la passata stagione, ben 35 podi in Coppa del mondo e 6 medaglie mondiali, oltre ad essersi aggiudicata due Coppe del mondo assolute.