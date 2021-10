Milano: Sala vede ministri e Draghi, 'usare fondi Pnrr per edilizia popolare'

13 ottobre 2021 a

Milano, 13 ott. (Adnkronos) - Il sindaco Giuseppe Sala, che ieri era a Roma e oggi è già a Milano per la prima riunione di giunta del nuovo mandato, ha incontrato alcuni ministri del Governo e il presidente del Consiglio, Mario Draghi. In un video pubblicato sui social Sala spiega che, a proposito dei fondi del Pnrr, "mi sto muovendo subito sui ministeri" e proprio ieri ha incontrato il ministro Vittorio Colao. "Abbiamo discusso di dotazione digitale della pa e della interoperabilità delle banche dati informatiche", dice. "Poi ho incontrato il ministro Giovannini: il tema chiave è il miglioramento del tpl" e così il prolungamento delle metropolitane.

Il tema centrale però è l'edilizia popolare. "Questa mattina sono stato a Palazzo Chigi e ho sottolineato al premier Draghi come mi sta a cuore il tema dell'edilizia pubblica: abbiamo a Milano 70mila appartamenti di edilizia popolare, circa il 10% della popolazione vive in queste case. Nello scorso mandato abbiamo recuperato 4.200 appartamenti, li abbiamo ristrutturati consegnati a chi era in attesa, abbiamo ridotto l'abusivismo dal 6 al 3% ma non siamo riusciti ad avviare un grande piano di ristrutturazione di queste case per mancanza di fondi".

Ora, dice, "bisogna farlo perché i fondi ci sono. Al degrado fisico, a volte, di quelle case corrisponde un degrado sociale in alcuni quartieri. Devo dire che ho trovato il presidente del Consiglio molto attento e sensibile. Mi auguro che questa possa essere una delle principali leve sul Pnrr che metterà in attuazione il nostro Governo", conclude Sala.