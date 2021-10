Migranti: notte di sbarchi a Lampedusa, arrivati in 164

13 ottobre 2021 a

a

a

Palermo, 13 ott. (Adnkronos) - Notte di sbarchi a Lampedusa, dove con 5 approdi sono giunti complessivamente 164 migranti. La prima carretta del mare è stata intercettata dagli uomini della Guardia di finanza a circa 2,4 miglia dall'isola: a bordo c'erano 16 persone provenienti dalla Tunisia, tra cui 5 donne e 2 minori. Dopo essere stati trasbordati, intorno alle 22.30 sono sbarcati al molo Favaloro. Poco dopo è stata la volta di un altro gruppo di 13 migranti, tra cui una donna e un minore, soccorsi, sempre dai militari delle Fiamme gialle, a circa 4 miglia dalle coste della più grande delle Pelagie. Anche in questo caso tutti sono stati presi a bordo dell'unità militare e l'imbarcazione lasciata alla deriva.

Su altri due barconi, intercettati dagli uomini della Guardia di Finanza rispettivamente a 3 e 6 miglia, viaggiavano 63 uomini di presunta nazionalità tunisina e 60 migranti di varie nazionalità subsahariane. Gli ultimi a sbarcare al molo Favaloro intorno alle 5, ed è il quinto approdo nell'arco di poche ore, sono stati 12 uomini, soccorsi dalla motovedetta della Guardia di finanza a 5 miglia dalle coste lampedusane. Per tutti, dopo un primo triage sanitario, è stato disposto il trasferimento nell'hotspot di contrada Imbriacola, in cui ieri, dopo i trasferimenti disposti dalla Prefettura di Agrigento d'intesa con il Viminale erano rimasti 80 ospiti, tra cui 3 minori non accompagnati, a fronte di una capienza di 250 posti.