Forza Nuova: pm Nobili, 'giusto prendere in considerazione scioglimento'

Milano, 13 ott. (Adnkronos) - Lo scioglimento di Forza Nuova "è una decisione che spetta ai politici. Per quel che mi riguarda, è un gruppo che tende quasi esclusivamente ad azioni violente, di contrasto quasi fisico con le istituzioni: è giusto che questa ipotesi venga presa in considerazione". E' quanto afferma in un'intervista a La Stampa il pm Alberto Nobili, capo del pool Antiterrorismo della Procura di Milano. Tuttavia, ritiene il magistrato, non sarebbe determinante per risolvere il problema delle manifestazioni. "Non credo possa bastare. Forza Nuova sta cercando di manipolare il movimento No Vax che già esisteva. L'unica vera possibilità è provare a riprendere un dialogo che purtroppo è stato interrotto", sottolinea.