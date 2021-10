13 ottobre 2021 a

Roma, 13 ott. (Adnkronos) - "Sabato è l'Italia intera che si deve unire attorno alla Costituzione e al rifiuto della violenza fascista. Per questo, sabato saremo coi sindacati in #PiazzaSanGiovanni non con simboli di partito ma con il tricolore". Lo scrive in un tweet il segretario del Pd, Enrico Letta.