Covid: Della Vedova, 'chi non vuole vaccinarsi paghi tampone'

Roma, 13 ott. (Adnkronos) - “Le persone che scelgono di non vaccinarsi devono sapere che andranno incontro a restrizioni. Non ti vuoi vaccinare perché credi che ci sia il complotto delle multinazionali? Ti fai il tampone e te lo paghi. Per chi invece non può vaccinarsi, è giusto che sia gratuito”. Lo ha affermato il segretario di Più Europa e sottosegretario agli Affari esteri, Benedetto Della Vedova, intervenendo a 'Start su SkyTg24 .