Calcio: Lukaku, 'all'Inter ho capito cosa serve per vincere'

Londra, 13 ott. - (Adnkronos) - "Adesso sono più calmo, sono maturato con la paternità e sono anche più rilassato. In Italia all'Inter ho vinto e ho capito cosa serve per arrivare alla vittoria. Tutto questo mi ha aiutato davvero. Negli ultimi tre anni ho costruito qualcosa che può servirmi per la mia carriera. Può essere complicato, ma quando ti focalizzi nel fare qualcosa e dedichi davvero tutto ciò che hai per raggiungere quell'obiettivo, allora puoi riuscirci. Ho compreso quali erano le mie qualità e quali i miei aspetti meno forti. Ho passato molto tempo a lavorare su quelle abilità per diventare più completo". Così l'attaccante del Chelsea Romelu Lukaku in un'intervista al canale ufficiale dei 'Blues'.

"Sapevo che sarei migliorato come calciatore, il mio ritorno al Chelsea era solo una questione di tempo -prosegue il 28enne belga-. Ho avuto due opportunità di tornare, nel 2016 e nel 2017, ma non è successo per vari motivi. È successo adesso perché, evidentemente, questo è il momento giusto. Ho l'età adatta, la squadra sta facendo bene e c'è tutto per ottenere successi".