Basket: preseason Nba, Toronto vince a Washington trascinata da Flynn e Dekker

Washington, 13 ott. -(Adnkronos) - Malachi Flynn segna 13 dei suoi 22 punti nel solo quarto periodo, permettendo così ai Raptors di chiudere con un parziale di 32-19 e condannando Washington a incassare la terza sconfitta in altrettante gare di preseason Nba. Alla sirena finale i canadesi si impongono 113-108. Altro contributo fondamentale nel finale arriva da Sam Dekker che realizza 12 dei suoi 18 punti nel finale, permettendo così a Toronto di recuperare le otto lunghezze di svantaggio - incassate dopo aver subito i colpi di un super Kyle Kuzma, autore di 24 punti con 6/8 dalla lunga distanza.

Non solo lui, ma anche gli altri ex-Lakers riescono a trovare ritmo e canestri: Montrezl Harrell aggiunge 17 punti in 21 minuti in uscita dalla panchina, mentre Kentavious Caldwell-Pope tira 5/8 dalla lunga distanza e chiude con 15 punti. Non bastano però per vincere, così come le 14 lunghezze di margine toccate sul finire di terzo quarto: Toronto si prende un convincente successo nonostante le assenze dell'infortunato Pascal Siakam e di OG Anunoby, Yuta Watanabe, Chris Boucher e Fred VanVleet.