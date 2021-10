'Il Libro dei Fatti' 2021, Sinibaldi: "Supporto prezioso alla memoria"

13 ottobre 2021 a

Roma, 13 ott. - (Adnkronos) - "Il Libro dei Fatti" è "supporto prezioso alla memoria che ogni anno rischiamo di consumare, specie in questi tempi terribili, che dobbiamo ancora capire e imparare a conservare". Cosi Marino Sinibaldi, presidente del Centro per il libro e la lettura, saluta l'uscita di "Il Libro dei Fatti 2021" di AdnKronos Libri che sarà in libreria da giovedì 14 ottobre e in promozione con Autogrill dal 21 ottobre al 24 novembre.

Con l'obiettivo di stimolare la lettura, la promozione congiunta con Autogrill prevede che con l'acquisto di un qualsiasi libro nelle rivendite lungo le autostrade, l'acquirente ottenga in regalo una copia di "Il Libro dei Fatti".

"Affiancare 'Il Libro dei Fatti' all'acquisto e alla lettura di un altro volume può aiutare entrambi: a non rimuovere la realtà senza restare schiacciati sull'attualità", aggiunge Sinibaldi.