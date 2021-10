Ue: Mattarella,'in futuro dovrà essere più forte e coesa'

12 ottobre 2021 a

Roma, 12 ott. (Adnkronos) - "Stiamo ponendo insieme le basi dell'Europa che lasceremo alle prossime generazioni. L'Unione europea dei prossimi anni e decenni, radicata nel vissuto quotidiano di ciascuno dei nostri concittadini, dovrà essere più forte e coesa di quella che noi stessi abbiamo ricevuto in eredità dai suoi fondatori". Lo ha ribadito il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando a Berlino in occasione della premiazione dei Comuni vincitori del "Premio dei Presidenti per la cooperazione comunale tra Germania e Italia", insieme all'omologo tedesco Frank-Walter Steinmeier.