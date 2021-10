Tennis: Atp Indian Wells, Medvedev agli ottavi e Rublev ko

12 ottobre 2021 a

Los Angeles, 12 ott. -(Adnkronos) - Il campione dello Us Open Daniil Medvedev si qualifica agli ottavi del torneo Atp Masters 1000 di Indian Wells (cemento, montepremi 8.359.455 dollari). Il russo, numero 2 del mondo e prima testa di serie, sconfigge il serbo Filip Krajinovic, numero 34 Atp e 27 del seeding, con il punteggio di 6-2, 7-6 (7-1) in un'ora e mezza di gioco. Esce di scena invece l'altro russo Andrey Rublev, numero 5 del mondo e 4 del tabellone, che cede allo statunitense Tommy Paul, numero 60 del ranking, con il punteggio di 6-4, 3-6, 7-5 in due ore e 25 minuti.