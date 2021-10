Sesana (Generali): "Ora di Futuro nostro impegno verso nuove generazioni"

12 ottobre 2021 a

Roma, 12 ott. (Adnkronos) - "Ora di Futuro rappresenta il nostro impegno verso le nuove generazioni, perché sono loro il nostro futuro. Il futuro di tutti. Nasce tre anni fa, facendo dialogare i temi della sostenibilità con la didattica più innovativa. Cresce con il coinvolgimento attivo di ragazze e ragazzi, insegnanti, famiglie, associazioni e istituzioni e crea comunità". Ad affermarlo in una nota è Marco Sesana, Country Manager & Ceo di Generali Italia e Global Business Lines in occasione della presentazione dell'osservatorio Ora di Futuro che è stato illustrato oggi al Senato alla presenza della Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati.

I bambini, sottolinea Sesana, "ci chiedono una scuola al centro della loro vita per apprendere, crescere e liberare le loro emozioni. Nei centri di Ora di Futuro incontriamo storie di quotidiana straordinarietà, grazie al gran lavoro fatto insieme alle Onlus per sviluppare un patto educativo con le famiglie. Ora di Futuro è un seme che sta crescendo, e mai come oggi dobbiamo innaffiarlo, con impegno e ottimismo. L'ottimismo che è la caratteristica principale dei nostri bambini".