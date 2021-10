Riforme: Parrini, 'tutela ambiente in Costituzione passo avanti importante'

12 ottobre 2021 a

Roma, 12 ott. (Adnkronos) - "Per l'introduzione in Costituzione della tutela dell'ambiente si registra oggi un altro passo avanti importante. La Camera ha votato un testo identico a quello approvato in Senato il 9 giugno scorso. Lo ha fatto con 412 voti favorevoli, 1 contrario e 16 astenuti. Nel giro di qualche settimana il Senato potrà fare la seconda deliberazione, e la Camera potrà rendere definitiva la riforma entro gennaio". Lo dice il senatore del Pd Dario Parrini, presidente della Commissione Affari costituzionali, che sottolinea: "grande risultato di serietà e di adeguamento ai tempi. Riformismo vero e costruttivo".