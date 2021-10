Le rose stabilizzate: Fiori.Aluisi.it è leader del mercato

12 ottobre 2021 a

a

a

(Adnkronos) -

Milano, 12.10.2021 - Le rose, nell'immaginario collettivo, sono sinonimo di bellezza ed emozioni. Regalare, o ricevere in dono, una o più rose genera emozioni legate a rapporti umani ed eventi importanti. Negli ultimi anni anche il settore dei fiori si è evoluto in modo significativo, non solo nelle composizioni più eclettiche e vistose, ma anche nel legame tra tecnologia e fiori stessi. Tra gli esempi più evidenti figurano le rose stabilizzate, garanzia di bellezza e longevità.

Rose stabilizzate: cosa sono

Prima di focalizzare lo sguardo sui vantaggi e il processo chimico delle rose stabilizzate è opportuno darne una definizione. Da un punto di vista tecnico una rosa stabilizzata non è altro che una rosanaturale su cui è stato applicato un processo per prolungare in modo esponenziale la sua vita. L'immagine cinematografica più celebre viene presentata dal film La Bella e la Bestia, pellicola in cui una bellissima rosa viene protetta all'interno di una teca.

Il processo di stabilizzazione

Ma come viene applicato concretamente il processo di stabilizzazione? L'approccio per prolungare lavita della rosa è molto semplice, essa viene sottoposta a diversi processi chimici in cui l'acqua e i liquidi presenti al suo interno vengono sostituiti con coloranti e glicerina al fine di cristallizzare il loro stato di bellezza. In sintesi, la rosa blocca il suo naturale processo di infiorescenza conservando consistenza e bellezza dei colori originali.

Oltre alla parte superiore della rosa anche il gambo viene colto e trattato per qualche giorno con lo scopo di "fermare il tempo". Una rosa stabilizzata è identica ad una rosa appena colta con il vantaggio di non vederla mai appassire.

Un'azienda leader del settore: Fiori.Aluisi.it

Non sempre però si ha la fortuna di avere vicino casa un fioraio che abbia delle bellissime rose stabilizzate. Purtroppo, anche se in continua espansione, questa tipologia di prodotto necessita di competenze specifiche per essere curato bene. Affinché si possa risolvere tale problematica è opportuno affidarsi ad esperti del settore che da anni lavorano con i fiori e si impegnano nell'offrire ai propri consumatori prodotti di qualità.

L'azienda, con sede a Collepasso, in provincia di Lecce si è ormai da anni affermata sul panorama nazionale e ora internazionale per quel che concerne il mondo dei fiori stabilizzati.

Guidata da Ketty Aluisi, l'azienda negli ultimi anni ha ampliato di molto i propri orizzonti e la propria squadra. L'amore verso i fiori stabilizzati si è trasformato così in un vero e proprio business.

I vantaggi di una rosa stabilizzata

Quali sono i vantaggi di una rosa stabilizzata?

Sicuramente la durata: non vi è alcun dubbio che il vantaggio principale di acquistare una rosa stabilizzata sia quello di poterla conservare per diverso tempo. Il processo rende la rosa “immortale”, donandole non solo un'aura eccezionale, ma anche un pensiero da portare con sé per tutta la vita.

L'estetica: una rosa stabilizzata è esteticamente meravigliosa, essa è equiparabile a una rosa naturale, un occhio meno esperto non noterà la differenza. Le rose stabilizzate vengono colte nel loro maggior grado di maturazione, in modo da garantire una qualità estetica sempre altissima.

La poca o inesistente cura: tra gli aspetti più positivi nel regalare o acquistare una rosa stabilizzata c'è la cura.

Come è facile dedurre, una rosa stabilizzata non necessita di acqua, data la sua natura ormai ferma nel tempo. Ovviamente è opportuno spolverare la teca in cui è custodita oppure i petali stessi nel caso fosse in bellavista, con un piccolo pennello.

Il momento giusto per regalare una rosa stabilizzata

Qual è il momento giusto per regalare una rosa stabilizzata?

Come per una rosa tradizionale non c'è un momento preciso nella propria vita per regalare una rosa stabilizzata. Ogni momento può essere quello perfetto se accompagnato da un pensiero e un'emozione tra due persone. Eventi canonici come matrimoni, feste di laurea, Festa della Mamma, compleanni, San Valentino sono solo degli esempi per regalarla, ma è possibile acquistare una rosa stabilizzata durante tutto il corso dell'anno per ogni occasione.

Una novità importante riguarda quella delle

Per informazioni:

Fiori Aluisi, nata a Dicembre 1962, nel corso dei decenni si è ampliata fino a specializzarsi nella vendita di fiori e piante stabilizzate in tutta Europa.