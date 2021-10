L'icona dell'intrattenimento statunitense "Damon Dash" è pronto a entrare in Europa, Asia e Africa con iniziative televisive e cinematografiche innovative

12 ottobre 2021 a

AMSTERDAM, 12 ottobre 2021 /PRNewswire/ -- Damon "Dame" Dash, il famoso imprenditore americano e co-fondatore con Jay-Z di Roc-A-Fella Records presenterà e co-produrrà l'innovativa docuserie in 10 episodi chiamata 'Hip-Hop Invasion'. La serie sarà prodotta come parte di una impresa comune con l'azienda olandese di broadcasting 4Mat Factory come parte di una più ampia partnership tra le due aziende.

In 'Hip-Hop Invasion' Dame Dash ci porta attraverso la storia dell'Hip-Hop come ha spazzato il mondo. In ogni episodio Dame va alla ricerca di come la cultura, la musica e il business dell'Hip-Hop hanno viaggiato dal Bronx, New York alla fine degli anni '70/inizio anni '80 e hanno invaso ogni città, villaggio e paese del mondo. Dal Regno Unito, Francia, Germania, Paesi Bassi, Sud Africa, Cina, Giappone, Polonia, Brasile, Turchia; Hip-Hop Invasion racconterà le storie, spesso non raccontate, dei pionieri locali di ieri ai nuovi personaggi di oggi e la loro influenza sulla cultura Hip-Hop di oggi.

La partnership tra Dame Dash Studios e 4Mat Factory include anche la rappresentanza commerciale e la distribuzione di diversi progetti DDS, TV e film come Rocky Road, un viaggio intimo nell'esperienza femminile della FIVET e dell'infertilità di Raquel M. Horn. E Dusko goes to space, una serie animata di avventure educative creata da Raquel M. Horn. e il film completo Honor Up; con Dame e Cam'ron, prodotto in maniera esecutiva da Kanye West.

"La nostra partnership con Dame Dash Studios e gli attuali progetti è solo l'inizio di grandi cose a venire", ha detto il COO di 4Mat Factory, Lydia de Vreede.

4Mat Factory e gli studi Dame Dash presenteranno in anteprima diversi dei prossimi progetti televisivi e cinematografici al MIPCOM, il più grande mercato globale per i contenuti di intrattenimento su tutte le piattaforme a Cannes, Francia.

Sito web: http://www.4matfactory.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1656871/4mat_Factory_Damon_Dash.jpg