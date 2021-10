Guitart (Danone): "Aiutiamo le donne a riprendere il posto che meritano"

12 ottobre 2021 a

a

a

Milano, 12 ott. (Adnkronos/Labitalia) - “A fronte di uno scenario lavorativo che vede le donne fortemente penalizzate, come Activia abbiamo deciso di agire offrendo loro un supporto concreto per riscoprire il loro valore e riprendersi il posto che meritano, anche in ambito professionale”. Così Jordi Guitart, direttore Marketing Danone Italia, a margine della presentazione di Act4Change il nuovo programma che punta a sostenere le donne che sono state colpite dalla crisi, fino a perdere il lavoro a causa della pandemia.

Su 4 posti di lavoro persi durante la pandemia, 3 sono di donne. Partendo anche da questi dati nasce Act4Change con un programma di sostegno, di formazione e di sviluppo professionale a disposizione delle donne italiane.

“Con Act4Change - prosegue Guitart - abbiamo scelto di dare il nostro contributo lavorando con partner che da tempo si occupano di empowerment femminile, formazione e occupazione perché ci aiutino a rendere fattivo il nostro impegno, grazie ad un programma mirato ed efficace, con un impatto positivo sulla vita delle singole donne coinvolte e dell'intera comunità".