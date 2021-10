G20: Draghi, 'essenziale che Russia e Cina partecipino'

12 ottobre 2021 a

Roma, 12 ott. (Adnkronos) - "E' essenziale che Russia e Cina partecipino al G20" di fine ottobre in presenza a Roma. "Tutti sono consapevoli" che su temi come il clima è indispensabile la partecipazione di questi Paesi, "come dell'India: sono "problemi che travalicano i confini nazionali, da affrontare in consessi internazionali" e senza "nessuna incertezza". Così il premier Mario Draghi, nel corso della conferenza stampa seguita al G20 straordinario sull'Afghanistan.