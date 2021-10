Forza nuova: Morassut (Pd), 'da Rampelli parole chiare, da Meloni capriole'

12 ottobre 2021 a

Roma, 12 ott (Adnkronos) - "A differenza di Giorgia Meloni, Fabio Rampelli ha detto con chiarezza che Fdi voterà per sciogliere Forza Nuova. Va preso atto. Sono affermazioni che si distinguono, nei fatti, dagli imbarazzi, le incertezze, le capriole lessicali della leader del suo partito". Lo dice il vicepresidente del gruppo Pd alla Camera Roberto Morassut.

"Ci sono dei momenti in cui bisogna usare parole chiare e in questo caso Il Vicepresidente della Camera lo ha fatto, Giorgia Meloni no. Emerge da più voci, in quel partito e nel centrodestra, una sofferenza che è anche legata alle scelte dei candidati nelle città. Come a Roma, dove Meloni ha scelto un candidato perdente. Il centrodestra e la destra non hanno una linea politica e non hanno una classe dirigente”, aggiunge Morassut.