Enrico Pavan entra tra i top five mondiali dell'analytics

Treviso, 12 ottobre 2021. Enrico Pavan, Presidente e Fondatore di

In particolare, Enrico Pavan riceve l'ambito riconoscimento di entrare tra i cinque migliori analisti nella categoria “Difference Maker”, ovvero coloro che fanno la differenza nella community a livello mondiale. Enrico Pavan ha condiviso il premio con le più conosciute rockstar dell'analytics, nomi del calibro di Adam Greco (Search Discovery), Krista Seiden (ex-Google), Courtney Bittelari (Tinuiti) and Liam Huffman (Evolytics).

Inoltre, è il primo e l'unico italiano ad essere incluso nella rosa dei finalisti.

Complimentandosi con il proprio team Enrico sottolinea che “Il 2021 è stato un anno incredibile sia per me sia per Analytics Boosters. Abbiamo ricevuto ben tre nomination da parte della DAA. Una a livello di azienda tra le migliori nella categoria “Top Small Agency” con revenue inferiore ai 50 Mio di dollari e due a livello personale nella categoria “Top Consultant” e “Difference Maker”. Questi risultati e riconoscimenti ci fanno capire che siamo sulla strada giusta, ci rendono orgogliosi di quello che facciamo ogni giorno e ci spronano a fare sempre meglio a vantaggio dei nostri Clienti”