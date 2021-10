Elezioni: Fornaro, 'da Salvini e Meloni stessi argomenti su green pass e neofascismo'

12 ottobre 2021 a

Roma, 12 ott. (Adnkronos) - "Per cercare di recuperare qualche voto, Salvini e Meloni parlano lo stesso linguaggio e usano gli stessi argomenti su green pass e neofascismo. I dati giornalieri sull'andamento dei contagi e sulla pressione sugli ospedali dimostrano che le scelte del governo sono state giuste". Lo afferma il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro.

"Salvini che di questo governo fa parte e la Meloni, all'opposizione, invece, continuano ad ammiccare al fronte no green pass, giustificando quei lavoratori che per loro libera scelta non si vogliono vaccinare. Sui rigurgiti neofascisti Salvini e Meloni si limitano ad una generica condanna della violenza politica, dimenticando che la Costituzione italiana, espressione della lotta resistenziale, è fondata sull'antifascismo e non su una generica condanna dei totalitarismi novecenteschi".