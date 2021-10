Covid: Mattarella, 'concreta solidarietà tra Italia e Germania'

12 ottobre 2021 a

a

a

Berlino, 12 ott. (Adnkronos) - Durante l'emergenza legata al Covid "toccammo con mano la concreta solidarietà tra i nostri due popoli, ad ogni livello. Desidero in particolar modo ricordare con viva riconoscenza l'accoglienza offerta da ospedali tedeschi a pazienti italiani durante i momenti per noi più duri del 2020. Quella che allora appariva come una possibilità oggi è una realtà". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando a Berlino in occasione della premiazione dei Comuni vincitori del "Premio dei Presidenti per la cooperazione comunale tra Germania e Italia", insieme all'omologo tedesco Frank-Walter Steinmeier.

Un riconoscimento, ha ricordato il Capo dello Stato italiano, ideato ed istituito "in un momento particolarissimo, quando appariva ancora lungo e incerto il cammino che ci avrebbe condotto fuori dall'emergenza pandemica".