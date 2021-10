Ciclismo: britannico Dowsett tenterà il record dell'ora il 3 novembre in Messico

12 ottobre 2021 a

a

a

Roma, 12 ott. - (Adnkronos) - Alex Dowsett proverà a battere il record dell'ora il prossimo 3 novembre al velodromo di Aguascalientes in Messico. Il 33enne britannico aveva programmato la prova per il 12 dicembre 2020 a Manchester ma aveva rinunciato perché era risultato positivo al Covid-19 poche settimane prima. Il corridore della Israel Start-Up Nation aveva già stabilito il primato il 2 maggio 2015, quando percorse 52,937 km in un'ora a Manchester. Soltanto 36 giorni dopo, però, il connazionale Bradley Wiggins fece meglio di lui (54,526 km). L'attuale record è detenuto dal belga Victor Campenaerts, che il 16 aprile 2019 si è spinto fino a 55,089 km proprio ad Aguascalientes.