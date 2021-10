Basket: Nba, Miami supera di misura Charlotte e resta imbattuta in preseason

12 ottobre 2021 a

Miami, 12 ott. - (Adnkronos) - Miami supera di misura 104-103 Charlotte infilando il quarto successo in 4 partite e restando così imbattuta nei match di preseason. A decidere il match in favore degli Heat è una doppia giocata di Javonte Smart, con recupero e canestro nei secondi finali. Si raffredda la mano di Tyler Herro (0/7 da tre e 3/15 al tiro per 7 punti), ma ci pensano Bam Adebayo (18) e Kyle Lowry (15 con anche 5 assist a 3 recuperi) a guidare la franchigia della Florida. Negli Hornets sfiora la tripla doppia LaMelo Ball, autore di 19 punti, 9 assist e 8 rimbalzi, ma il top scorer è Miles Bridges con 22 punti a cui aggiunge 10 rimbalzi.