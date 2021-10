Afghanistan: Draghi al G20, 'volontà di agire e farlo ora, inverno sta arrivando' (4)

12 ottobre 2021 a

(Adnkronos) - "Molti di voi hanno sottolineato che il presupposto per andare in Afghanistan, per esserci, portare soldi, cibo, assistenza, è mantenere aperto l'aeroporto di Kabul. E qui devo ringraziare ancora le autorità turche e del Qatar per la loro azione - ha riconosciuto il presidente del Consiglio -. Quindi, abbiamo tutti riconosciuto il coinvolgimento dei paesi vicini come uno strumento chiave per raggiungere molti dei nostri obiettivi".

"Penso di aver toccato molti punti, sono abbastanza sicuro di averne tralasciati alcuni, quindi vorrei concludere con un invito molto sentito. Invito tutti voi a lavorare insieme per non abbandonare l'Afghanistan. Nonostante le tante differenze che ci caratterizzano, non dobbiamo accettare questa catastrofe. Dovremmo agire, e questo sarà l'aspetto principale su cui dovremo lavorare nei prossimi giorni. Grazie di cuore a tutti voi per aver partecipato a questo incontro", ha concluso Draghi.