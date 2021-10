Roma: Gualtieri, 'elettori moderati a disagio, fate la scelta giusta'**

12 ottobre 2021 a

Roma, 12 ott. (Adnkronos) - "Io parlo anche agli elettori del centrodestra. Io lo sento che tanti elettori moderati si sentono sempre più a disagio, in una casa sempre più occupata da figure che dicono cose fuori dal cielo e dalle terra. Oggi il mio avversario ha concluso un comizio dicendo: 'Io non farò quello che dice Bruxelles, io non ci sono neanche mai stato'. E' chiaro che il sindaco deve ma magari aiuta sapere che succede a Bruxelles, anche perchè da lì ci sono dei soldi che ci devono arrivare". Così il candidato sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a un'iniziativa elettorale a Testaccio con Enrico Letta. "A elettori moderati dico: fate la scelta giusta".