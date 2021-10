Consob: Renzi, 'chiederò dimissioni Savona, ferita a istituzioni'**

12 ottobre 2021 a

Roma, 12 ott. (Adnkronos) - "Il presidente di un autorità indipendente in una Repubblica italiana, che non è la Repubblica delle banane, non dice quelle cose lì. Dire quello che Savona ha detto porta immediatamente a chiedere, e io lo faccio nelle mie vesti da parlamentare, le dimissioni di Savona dalla Consob: dovrebbe andare a casa stasera. E' folle ed è una ferita alle istituzioni italiane". Così il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, nel podcast Metropolis su Repubblica.it.