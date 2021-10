Roma: contatti Conte-Raggi, verso scioglimento nodo ballottaggio

11 ottobre 2021 a

Roma, 11 ott. (Adnkronos) - Contatti tra il leader del M5S Giuseppe Conte e la sindaca uscente Virginia Raggi -tra i due dovrebbe esserci, a quanto apprende l'Adnkronos, una telefonata o un incontro nella giornata di oggi- per sciogliere la riserva su Roma. Raggi questa mattina ha visto il candidato dem Roberto Gualtieri e, al riguardo, è stata chiara: se un'intesa c'è a livello nazionale, lei a Roma resterà all'opposizione. Intanto domani la prima cittadina uscente vedrà i parlamentari romani e consiglieri uscenti in via di Campo Marzio, nuova sede M5S a due passi da Montecitorio. Facile che, nel confronto tra i due, si affronti anche questo tema. Non trovano invece riscontri in ambienti vicini all'ex premier le voci che vorrebbero un'accelerazione sulla segreteria M5S che Conte dovrà indicare: "non ci risulta", assicurano dall'entourage del leader pentastellato.