Milano: sindaco Buccinasco, 'in corso nuova guerra di mafia, agire subito'

Milano, 11 ott. (Adnkronos) - "A Buccinasco si sta consumando una nuova guerra di mafia, un cambio di potere ed evidentemente era necessario mandare un messaggio ben chiaro e alla luce del sole". Lo afferma Rino Pruiti, sindaco di Buccinasco, Comune alle porte di Milano, dove questa mattina è stato ucciso un pregiudicato, in un post su Facebook. “Da anni -continua- denunciamo la presenza sul nostro territorio di pregiudicati e famiglie legate alla criminalità organizzata e gridiamo la necessità di tenere sempre alta l'attenzione. Oggi si torna a sparare, in pieno giorno, un'esecuzione evidentemente compiuta da professionisti in una delle zone più centrali e frequentate della nostra città da famiglie, nonni, bambini: i killer non si sono preoccupati di poter ferire altre persone né di essere visti da passanti ed eventuali testimoni".

A Buccinasco, continua il sindaco, "sul territorio la nostra amministrazione ha installato una serie di telecamere che già in passato sono state risolutive per risalire agli autori di crimini e che mettiamo a disposizione delle forze dell'ordine. Ora mi aspetto dalle forze dell'ordine e dalla magistratura inquirente azioni immediate e una maggiore presenza sul nostro territorio, così come avevamo già richiesto più volte”.