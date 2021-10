Milano: Pd, 'sgomenti per omicidio Buccinasco, alzare livello guardia'

11 ottobre 2021 a

a

a

Milano, 11 ott. (Adnkronos) - "Ci lascia senza parole e ci indigna quanto avvenuto questa mattina a Buccinasco: un agguato in stile mafioso in pieno giorno alle porte di Milano. Un fatto gravissimo e spaventoso, che ci intima ad alzare, ancora di più, il livello di guardia sul crimine organizzato in un territorio purtroppo tristemente noto per la presenza di personaggi che minacciano la cittadinanza e la legalità". Lo afferma la segretaria metropolitana del Pd Milano, Silvia Roggiani, dopo l'omicidio avvenuta questa mattina a Buccinasco.

"Al sindaco Pruiti e all'amministrazione tutta, vanno la nostra solidarietà e vicinanza. E l'impegno a proseguire, insieme e con forza, la battaglia per il contrasto alla mafie, per le quali non c'è e non ci potrà mai essere spazio. Auspichiamo che si faccia al più presto luce su quanto accaduto", aggiunge.