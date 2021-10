Lombardia: Regione stanzia 98,7 mln per acquisto 480 autobus ecologici

11 ottobre 2021 a

Milano, 11 ott. (Adnkronos) - La Regione Lombardia ha stanziato 98,7 milioni di euro per cofinanziare l'acquisto di circa 480 nuovi autobus a basso impatto ambientale da destinare al trasporto pubblico locale e le infrastrutture di supporto per gli autobus ad alimentazione alternativa. Lo prevede una delibera approvata dalla giunta regionale su proposta dell'assessore a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi.

"Proseguono - commenta Terzi - i finanziamenti per il rinnovo della flotta degli autobus del Tpl. Sono fondi ministeriali che impieghiamo per migliorare il trasporto pubblico e mettere a disposizione degli utenti un parco mezzi sempre più moderno e funzionale. Negli ultimi tre anni abbiamo trasferito alle Agenzie del Tpl 191 milioni di euro, che corrispondono a una stima di circa 1.000 autobus che entreranno in servizio da qui al 2026, sulla base di un cofinanziamento massimo pari all'80%. Mentre i nuovi mezzi entrati in funzione dal 2018 a oggi sono circa 880 per un finanziamento di circa 100 milioni di euro e un cofinanziamento massimo del 50%. Nuovi bus significa meno emissioni inquinanti, più comfort per i viaggiatori, più sicurezza, più efficienza".

I destinatari dei fondi sono le Agenzie del Tpl. Le risorse vengono ripartite sulla base delle percorrenze, come già concordato lo scorso anno tra Regione e Agenzie del Tpl. Il termine previsto per la trasmissione della documentazione comprovante l'avvenuta consegna degli autobus finanziati è il 31 maggio 2024, mentre quello per il completamento delle infrastrutture di supporto è il 29 maggio 2026. La Regione ha demandato alle Agenzie del Tpl l'individuazione della tipologia e del numero degli autobus da finanziare, nonché delle infrastrutture di supporto.