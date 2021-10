Lombardia: da Pnrr oltre 252 mln per interventi su edilizia pubblica

11 ottobre 2021 a

a

a

Milano, 11 ott. (Adnkronos) - Ammontano a oltre 252 milioni di euro le risorse disponibili per il territorio della Lombardia prevista dal Programma nazionale 'Sicuro, verde e sociale' per interventi edilizi su edifici residenziali pubblici, finanziato con le risorse del Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza. La delibera al provvedimento e' stata approvata dalla giunta regionale su proposta dell'assessore alla Casa e Housing sociale, Alessandro Mattinzoli.

"Tutti noi sappiamo - ha osservato l'assessore - quanto siano fondamentali le risorse del Pnrr per il rilancio socio-economico della nostra regione. E' altrettanto importante indirizzare questi contributi verso progetti che valorizzino in modo esponenziale i benefici ottenuti da spalmare sull'intera comunita'. La nostra delibera va proprio in questa direzione. Mette infatti a disposizione strumenti per Aler (circa 150 milioni di euro) e Comuni (circa 100 milioni di euro) al fine di riqualificare il patrimonio immobiliare pubblico e le case popolari attraverso bandi. Bandi che si focalizzano soprattutto su tre temi: interventi nei centri a elevato rischio sismico, efficientamento energetico e lavori di riqualificazione edilizia".