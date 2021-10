11 ottobre 2021 a

Roma, 11 ott (Adnkronos) - "E' importante che per il mondo del lavoro si dia un segnale di pagina voltata con un intervento sulle delocalizzazioni non punitivo, di prospettiva. Prima esce e meglio è per dare un segno al mondo del lavoro che c'è una attenzione particolare". Lo ha detto Enrico Letta a la Stampa Tv.