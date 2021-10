Lavorare in modo impeccabile anche in smart working

11 ottobre 2021 a

(Milano 11 ottobre 2021) - Milano, 11.10.2021 - Da oltre un anno e mezzo a questa parte, tante aziende hanno rivoluzionato il loro modello operativo: l'alternanza tra lavoro in ufficio e in smart working, infatti, si è imposta come soluzione per superare bene la pandemia.

Il materiale informatico per l'home office: dove comprarlo?

Lavorare in modo produttivo anche da casa, significa realizzare prima di tutto un ambiente ideale per svolgere le proprie mansioni. Perché ciò possa avvenire, in tanti casi, bisogna dotarsi di apparecchiature informatiche adeguate alle esigenze, ma non solo. Le periferiche di stampa, ad esempio, necessitano spesso di materiale consumabile. Ecco che

Scegliere una seduta davvero confortevole

Partendo dal principio che è fondamentale disporre di una scrivania sufficientemente ampia, altrettanto cruciale è la scelta della poltrona da abbinare alla stessa. L'altezza della seduta, infatti, è determinante nell'assicurare (o meno) il confort mentre si opera di fronte al proprio computer. Adottare una postura sbagliata, infatti, provoca l'insorgenza potenziale di fastidiose malattie professionali. Non sentirsi a proprio agio mentre si è seduti a svolgere il proprio lavoro da casa, è quanto di peggio si possa sperimentare. Del resto, in tantissimi casi sono molte le ore trascorse allo schermo: ecco perché ignorare il confort da seduti non è proprio possibile. Le soluzioni più all'avanguardia e di elevata qualità sono quelle garantite dalle poltrone con un design veramente ergonomico. Queste sedute, infatti, consentono di posizionare correttamente la schiena e le gambe, senza che possa insorgere il classico mal di schiena. Anche i materiali utilizzati per la struttura e il rivestimento devono essere di un buon livello qualitativo, per sostenere correttamente il corpo e dare il meglio durante il lavoro. Oltre all'accoppiata scrivania e seduta, però, lo smart working può richiedere anche altro per essere davvero produttivo.

Raccogliere in modo ordinato il materiale per lavorare

Una buona postazione operativa domestica, infatti, deve essere di supporto allo svolgimento delle mansioni esattamente come se si fosse in azienda. Ciò significa che è necessario creare una netta separazione tra il proprio mondo privato e quell'angolo di casa che, invece, è dedicato ad essere operativi da remoto. Una cassettiera in cui riporre il materiale di uso ricorrente è ad esempio indispensabile per non perdere tempo. I contenitori da usare sulla scrivania, invece, possono permettere di non perdere tempo a frugare appunto tra scaffali ed armadi. Qualora poi fosse necessario conservare anche documenti cartacei, una piccola soluzione per l'archiviazione andrebbe pensata accuratamente. Uno schedario in cui riporre i fascicoli dei propri dossier o, ancora, un armadietto per riporre raccoglitori o faldoni potrebbero essere le risposte più indicate alle proprie esigenze. Lo smart working, infatti, non implica sempre e comunque l'adozione di sole soluzioni informatiche per essere operativi: ciò è molto importante tenerlo sempre ben presente.

