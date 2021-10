11 ottobre 2021 a

Palermo, 11 ott. (Adnkronos) - Solo il 32, 8 per cento degli elettori di San Cipirello, piccolo comune sciolto per mafia, è andato tra ieri e oggi alle urne per le amministrative. Il Comune, alle porte di Palermo, conta circa 5 mila abitanti.